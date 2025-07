Mondiali pallanuoto: Italia 7/a, Campagna ‘crescita passa da ko’

agenzia

Battuti gli Usa, il ct: 'Settebello c'è'. La Spagna vince l'oro

ROMA, 24 LUG – L’Italia chiude al settimo posto il mondiale di pallanuoto a Singapore, battendo nell’ultima sfida gli Usa 9-8 (3-3, 2-1, 2-2, 2-2). Si aggiudica l’oro la Spagna che supera per 15-13 l’Ungheria in finale, e completa il podio la Grecia che ha superato gli olimpionici della Serbia 16-7. “La squadra ha giocato con disciplina, ha dato il 100%, ha dato l’anima, ha ritrovato le motivazioni. Mi spiace non essere riuscito a risollevare il gruppo dopo la delusione dei quarti di finale in tempo per giocarsi alla pari anche la semifinale per il quinto posto contro il Montenegro – le parole del ct Alessandro Campagna -. La motivazione dev’essere sempre alta, ma bisogna anche trasmettere i giusti valori. Il livello di gioco è cresciuto molto, è pazzesco. Restare fuori dalle prime quattro posizioni in due competizioni di seguito non è un dramma. Bisogna educare a comprendere che per costruire una squadra è necessario tempo e i quarti di finale, che generano emozioni e stress, possono indurre a sbagliare più facilmente di altri match. Il risultato non piace a nessuno, ma la crescita dei giocatori passa anche da queste sconfitte e delusioni. Il Settebello c’è”.

