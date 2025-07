Mondiali pallanuoto: Settebello ancora ko, corre per 7/o posto

agenzia

Montenegro vince 12-8. Campagna, ferita con Grecia ancora aperta

ROMA, 22 LUG – La nazionale di pallanuoto è stata sconfitta 12-8 (3-0, 4-3, 2-1, 3-4) dal Montenegro e chiuderà la sua partecipazione ai Mondiali di Singapore giovedì prossimo sfidando gli Stati Uniti per la conquista del settimo posto. Dopo la sconfitta contro la Grecia nei quarti di finale, il Settebello non ha cambiato marcia, subendo due break decisivi all’inizio e tra secondo e terzo tempo alimentati dalle doppiette di Vukovic, che poi ha completato il il poker, Macic e Gardasevic. Nel finale un altro 3-0 ha spento ogni velleità di rimonta. “La ferita della sconfitta subita contro la Grecia non è stata rimarginata, ed è abbastanza profonda – ha commentato il ct, Alessandro Campagna -. La prestazione non è stata malvagia: siamo stati poco cinici al tiro. Il risultato alla fine è brutto ma trovare stimoli in queste partite non è mai facile. Ho parlato al gruppo ed in particolare ai giovani che da tali batoste devono imparare a crescere e a reagire”. “Il quadriennio non è partito sotto una buona stella, ma abbiamo tutto il tempo per correggere la rotta – ha sottolineato Campagna -. Non sono assolutamente preoccupato; certamente bisognerà apportare dei correttivi. Sono convinto che i risultati arriveranno come è nella storia del Settebello”.

