Mondiali pallanuoto: Silipo, con Cina servono contromosse giuste

Ct Setterosa 'ragazze si sono divertite, ora sarà impegnativo'

ROMA, 15 LUG – “Avevo detto alle ragazze di affrontare questa partita divertendosi e sono contento che le rotazioni abbiano funzionato e tutte le atlete siano andate a segno. Ora abbiamo la partita con la Cina, che è una squadra sempre fastidiosa”. Così il ct del Setterosa, Carlo Silipo, dopo la vittoria 32-5 su Singapore e in vista dell’ottavo di finale dei Mondiali doi pallanuoto. “Con il nuovo allenatore, lo spagnolo Miki Oca – ha detto ancora il tecnico azzurro -, la Cina ha compiuto un miglioramento sia tecnico sia tattico. Dovremo studiare le contromosse giuste perché contro l’Olanda hanno dimostrato di giocare alla pari per oltre due tempi. Sarà un match impegnativo”. La partita con la squadra di casa è stata poco più di un allenamento per l’Italia, che a metà del secondo tempo era avanti 13-0 e a metà partita guidava 16-1. Silipo ha diviso la squadra in due sestine che si alternavano ogni quattro minuti, continuando a segnare a raffica, con ben dieci reti nell’ultimo parziale. Ranalli e Cocchiere, rispettivamente con cinque e sei centri, sono state le più prolifiche della squadra, ma ben tre reti le ha realizzate la debuttante Di Maria: “Questo esordio mi ripaga di tutto il lavoro fatto sin qui dalle giovanili. E’ un sogno e spero di dare il mio contributo anche nei prossimi match di questa meravigliosa avventura”, ha commentato la ventenne del Rapallo. “La partita con la Cina sarà difficile, ma siamo un bel gruppo e puntiamo ad andare avanti”, ha detto invece la più ‘esperta’ Bettini, 22 anni. Esordio anche per il portiere Santapaola, che ha parato un rigore facendo “contento” il ct.

