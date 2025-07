Mondiali pallanuoto: Silipo, “difesa da rivedere”

agenzia

Il ct del Setterosa, abbiamo sofferto la fisicità dell'Australia

ROMA, 13 LUG – “Abbiamo sofferto tanto la loro fisicità ed i loro due metri, soprattutto nella parte centrale del match, e quando ci siamo stretti di più abbiamo pagato le conclusioni dall’esterno. Bene l’attacco in superiorità e la reazione nell’ultimo quarto. Da rivedere la difesa”. Questo il commento del ct del Setterosa, Carlo Silipo, dopo la sconfitta con l’Australia nella seconda partita del girone A ai Mondiali di pallanuoto in corso a Singapore. La partita dell’Italia era cominciata abbastanza bene, ma già alla fine del primo tempo le rivali si sono portate in vantaggio 4-3, per poi ampliarlo nei successivi grazie al loro strapotere fisico e tecnico fino al 19-15 finale. “Non era facile iniziare bene con una squadra del genere, contro le vicecampionesse olimpiche – ha detto la capitana della azzurre, Cocchiere -. Dispiace perché potevamo fare molto di più; ci mancano piccole accortezze che ci separano dal loro livello, ma lavoreremo per provare a farle emergere”. “Ci siamo perse a metà partita – ha spiegato Roberta Bianconi, alla 400esima presenza in nazionale -. Perdiamo qualcosa fisicamente rispetto ad altre squadre, quindi la nostra forza dev’essere il gruppo, la velocità, l’unione. Ora dobbiamo affrontare la Cina e dovremo fare nostro l’ottavo di finale”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA