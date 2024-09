Mondiali paraciclismo: Italia d’argento nel Team Relay

agenzia

Prova in rimonta di Cortini, Mazzone e Maestroni

ROMA, 21 SET – Il Mondiale di Zurigo 2024 si apre con l’impresa del Team Relay azzurro di paraciclismo, già vice campione olimpico e oggi ancora medaglia d’argento alle spalle della Francia, con la Spagna medaglia di bronzo. Federico Mestroni, Luca Mazzone e Davide Cortini sono stati autori di una bella prova di rimonta. Alla fine del primo giro Mazzone paga un problema meccanico. “E’ un’altra bella sensazione, abbiamo fatto il bis delle Olimpiadi con un altro tenore, che è Davide Cortini – le parole di Luca Mazzone -. E’ la dimostrazione che abbiamo una grande squadra. Un premio per tutto lo staff. Questo mondiale non poteva iniziare meglio”. “Una cornice di pubblico fantastica per una gara che ci ha regalato ancora una gioia – il commento di Federico Maestroni – Siamo contenti di aver dato spettacolo con questa rimonta”. Soddisfatto Davide Cortini: “Abbiamo avuto qualche inghippo ma non ci siamo demoralizzati. Abbiamo tenuto testa e nella mia frazione avevo capito che potevo lottare per un podio. Una medaglia che premia una grande squadra”. Il ct Pierpaolo Addesi: “I ragazzi sono stati veramente bravi a tornare prepotentemente sul podio. Alla vigilia ho scelto Cortini rispetto a Testa (presente invece a Parigi), perché ho un gruppo di atleti di grande valore che si equivalgono. Davide avrebbe meritato di essere presente anche alle Olimpiadi. Oggi ha raccolto un argento che brilla particolarmente. Sappiamo che la Francia è ancora un livello avanti a noi. Finire a 7″ da loro è un grandissimo risultato”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA