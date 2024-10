Mondiali pista, Lavreysen il più vincente di sempre

agenzia

In Danimarca l'olandese è arrivato a quota 15 titoli iridati

BALLERUP, 18 OTT – L’olandese Harrie Lavreysen è diventato il corridore di maggior successo nella storia dei Campionati del mondo di ciclismo su pista vincendo il 15mo titolo a Ballerup, in Danimarca. Due giorni dopo la vittoria nello sprint a squadre con Jeffrey Hoogland e Roy van den Berg, l'”olandese volante” ha vinto la gara del chilometro non olimpico e ha superato il francese Arnaud Tournant, vincitore di 14 titoli mondiali tra il 1997 e il 2008. Ci sono buone probabilità che Lavreysen migliori ulteriormente il suo record domenica, quando gareggerà nella velocità individuale, l’evento principale in cui ha già cinque titoli consecutivi. Sul chilometro, disciplina nella quale ha gareggiato per la prima volta ai Campionati del mondo, ha battuto il suo connazionale e tre volte campione in carica Jeffrey Hoogland. Bronzo al britannico Joseph Truman. Il re dello sprint ha ora sei titoli mondiali nello sprint a squadre, cinque nell’individuale e quattro nel keirin. Al ritmo di un Campionato del Mondo all’anno, il conto potrebbe salire rapidamente, sapendo che il suo prossimo grande obiettivo restano i Giochi di Los Angeles del 2028, dove punta a battere il record di sette titoli olimpici della leggenda britannica Jason Kenny.

