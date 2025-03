Mondiali: Qualificazioni; Italia nel girone a 5 con la Norvegia

agenzia

Dopo il pari con i tedeschi in Nations, azzurri pensano al 2026

ROMA, 23 MAR – Dopo il pareggio per 3-3 con la Germania a Dortmund, e quindi eliminata dalla Nations League, l’Italia di Spalletti conosce il proprio cammino nelle qualificazioni dei Mondiali del 2026. Gli azzurri, a causa del pareggio con i tedeschi dopo la sconfitta in casa a Milano, faranno parte del girone I, quindi a cinque squadre, assieme a Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia. L’Italia esordirà il 6 giugno in casa dell’avversaria sulla carta più temibile, ovvero a Oslo contro la Norvegia. Tre giorni più tardi, il 9 giugno, riceverà la visita della Moldavia. Il 5 settembre ancora una partita in casa, contro l’Estonia, mentre l’8 ci sarà la sfida con Israele, che per motivi di sicurezza gioca le proprie partite casalinghe in Ungheria, a Debrecen o a Budapest. L’11 e il 14 ottobre sono in programma Estonia-Italia e Italia-Israele.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA