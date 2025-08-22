Mondiali ritmica: Raffaeli e Dragas alle finali individuali

agenzia

Per il bronzo olimpico di Parigi quarto punteggio

ROMA, 22 AGO – Sofia Raffaeli e Tara Dragas si qualificano alla finale individuale dell’all around ai Mondiali di ginnastica ritmica, in corso a Rio de Janeiro. La seconda giornata di qualificazioni ha confermato il dominio della tedesca Darja Varfolomeev, prima assoluta, mentre Raffaeli ha chiuso col quarto punteggio. La fase di qualificazione dell’all around ha offerto uno spettacolo avvincente, denso di colpi di scena. Tra difficoltà tecniche, eleganza e tenuta mentale, le protagoniste hanno dato vita a una gara serrata che ha disegnato una classifica già degna di una finale mondiale. La vetta della classifica ha premiato la costanza e la precisione: Varfolomeev si è confermata punto di riferimento assoluto, conquistando il primo posto con un complessivo da fuoriclasse, 92.850, e una padronanza tecnica che l’ha resa irraggiungibile. Alle sue spalle, l’ucraina Taisiia Onofriichuk (90.150) e la bulgara Stiliana Nikolova (88.800) hanno mantenuto alto il livello della competizione, completando un podio provvisorio che promette scintille in finale. Oltre ai nomi più attesi, le qualifiche hanno messo in luce nuove protagoniste. Diverse ginnaste di Paesi meno tradizionalmente legati ai vertici della ritmica sono riuscite a farsi spazio tra le big, conquistando applausi e posizioni interessanti. La varietà di stili e scuole ha reso la competizione un mosaico ricco. Il capitolo azzurro porta con sé motivi di ottimismo. Sofia Raffaeli, campionessa del mondo a Sofia 2022 e bronzo olimpico di Parigi 2024, ha chiuso al quarto posto con 87.350 punti (cerchi 28.700 – palla 28.350 – clavette 30.300 – nastri 26.850). La sua gara è stata caratterizzata da esercizi di grande spessore tecnico, soprattutto con cerchio, palla e clavette, dove ha messo in mostra il suo talento. Qualche sbavatura al nastro l’ha privata di un pass per l’ottetto che era alla sua portata, ma la finale All around di domani pomeriggio resta una porta spalancata per confermarsi tra le migliori al mondo. Accanto a lei, la giovanissima Tara Dragas ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista al suo esordio iridato. Con 84.650 punti (ce 27.800 – pa 29.000 – cv 27.750 – na 27.850) la ginnasta friulana ha centrato l’accesso alla finale a 18 di domani con l’ottavo posto oltre a strappare il pass per le final eight a palla e nastro con un mix di freschezza ed energia. La sua prova, impreziosita da esercizi di grande espressività, è stata accolta con entusiasmo e le ha permesso di iscrivere il suo nome tra le migliori dieci al mondo. Le finali saranno tutte in diretta sulla Rai, con dirette alternate su Rai 2, Rai 3 e Rai Sport oltre allo streaming su Rai Play.

