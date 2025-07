Mondiali scherma: bronzo per Curatoli e Cristino

agenzia

Azzurro terzo nella sciabola, anche fiorettista ko in semifinale

ROMA, 25 LUG – Luca Curatoli e Anna Cristino hanno conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali di scherma in corso a Tbilisi. Lo sciabolatore azzurro in semifinale è stato battuto 15-13 dal francese Jean Philippe Patrice. Anche la fiorettista è stata sconfitta da una francese, Pauline Ranvier, per 15-11. Ai Mondiali sono due le medaglie di bronzo assegnate, che vanno agli schermidori che sono sconfitti nelle semifinali, non essendo prevista una sfida per il terzo posto assoluto, come alle Olimpiadi.

