agenzia

L'azzurra sconfitta 15-10 dalla statunitense Kiefer

ROMA, 25 LUG – Terzo bronzo per l’Italia ai Mondiali di scherma a Tbilisi. Dopo quelli conquistati da Luca Curatoli e Anna Cristino, c’è quello di Martina Favaretto. La fiorettista azzurra è stata sconfitta 15-10 in semifinale dalla statunitense Lee Kiefer, che andrà in pedana nella finale per l’oro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA