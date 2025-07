Mondiali scherma: Francia battuta, fiorettisti Italia in finale

agenzia

Gli azzurri si sono imposti 45-30, pronti per assalto all'oro

ROMA, 26 LUG – Gli azzurri del fioretto maschile sono in finale nel torneo a squadre ai Mondiali di scherma, dove cercheranno di vincere il primo oro per l’Italia a Tbilisi. Guillaume Bianchi, Filippo Macchi e Tommaso Marini hanno battuto in semifinale la Francia, col punteggio di 45-30. L’altra semifinale mette di fronte Ungheria e Stati Uniti.

