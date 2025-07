agenzia

L'Italia ha battuto gli Usa in finale 43-42

ROMA, 26 LUG – Primo oro per l’Italia ai mondiali di scherma in corso a Tbilisi. Arriva dagli azzurri del fioretto (Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Alessio Foconi) che tornano a laurearsi campioni battendo in finale gli Usa 43-42.

