Mondiali scherma: spada, Fiamingo nel tabellone principale

agenzia

En plein di vittorie, 8 azzurri in gara domani per le medaglie

ROMA, 22 LUG – Con sei vittorie in altrettanti assalti della fase a gironi, Rossella Fiamingo ha ottenuto il pass per il tabellone principale delle spadiste, ai Mondiali di scherma iniziati a Tbilisi. Unica azzurra in pedana oggi, Fiamingo – alla decima partecipazione iridata e con due titoli già in bacheca – ha calato un en plein di successi (appena otto le stoccate subite) che le ha consentito di chiudere da numero 4 su 188 partecipanti, evitando anche il round dei tabelloni preliminari. L’olimpionica dei Carabinieri ha così raggiunto le compagne Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Sara Kowalczyk, già qualificate per diritto di ranking. Stesso discorso per i fiorettisti Tommaso Marini, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi e Alessio Foconi, tutti ammessi direttamente al tabellone principale da 64, essendo tra i “top 16” della classifica mondiale. Otto azzurri saranno quindi in gara domani quando in Georgia si assegneranno le medaglie individuali della spada femminile e del fioretto maschile. Inizio previsto alle ore 7 italiane (le 9 locali); semifinali e finali dalle 16 italiane, con diretta su RAI Sport e Sky Sport Arena.

