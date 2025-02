Mondiali sci: festa Brignone, è argento in SuperG

agenzia

Oro all'austriaca Venier, Goggia chiude al quinto posto

SAALBACH, 06 FEB – Argento per Federica Brignone nel superG ai Mondiali di Saalbach, seconda in 1.20.57. Oro in 1.20.47 all’austriaca Stephanie Venier e bronzo ex aequo in 1.20.71 alla norvegese Kajsa Vickhoff Lie ed alla americana Laurence Macuga. Quinto posto in 1.20.77, e dunque con distacchi minimi dal podio, per l’altra azzurra Sofia Goggia. Poi per l’Italia ci sono Elena Curtoni 9/a in 1.21.23, Marta Bassino, campionessa iridata in carica, solo 16/a in 1.22.10 e più indietro Laura Pirovano 18/a in 1.22.19. Niente da fare invece per la quotatissima svizzera Lara Gut- Behrami, solo 8/a in 1.21.17, e pure per l’americana Lindsey Vonn che, colpita da una leggera influenza, è uscita poco dopo il il via andando a sbattere violentemente con la spalla destra contro una porta

