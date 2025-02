Mondiali sci: francese Noel guida lo slalom, azzurri indietro

agenzia

Italiani deludono nella 1/a manche dell'ultima gara a Saalbach

SAALBACH, 16 FEB – Il francese Clement Noel, oro olimpico a Pechino, è al comando dopo la prima manche dello slalom speciale maschile, ultima gara dei Mondiali di sci alpino di Saalbach, con il tempo di 59.23. Dietro di lui – con cielo velato ed un fondo duro e compatto – lo svizzero Loic Meillard (59.42) ed il norvegese Atle Lie Mcgrath (59.87). Per l’Italia i tre azzurri in gara hanno commesso troppi errori. Il migliore dopo la prova dei primi trenta atleti al via è il veterano Stefano Gross al momento 14/o (1.01.11). Seguono Alex Vinatzer, 23/o in 1.01.77, e Tobias Kastlunger, 24/o in 1.02.45. Si gareggia sulla parte finale della ‘Ulli Maier’ , una pista non difficile ma lunga e faticosa, con una qualche pendenza significativa solo sul muro prima del pianoro che porta al traguardo ed un tracciato con forti spostamenti laterali che richiedono un costante impegno anche fisico. Manche decisiva alle 13.15.

