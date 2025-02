Mondiali sci: Goggia delusa ‘è inspiegabile, butto via le gare’

agenzia

L'azzurra fuori in gigante: 'Finisco in situazioni tragicomiche'

SAALBACH, 13 FEB – Sofia Goggia è la delusione in persona dopo che anche nello slalom gigante, dopo i fallimenti nelle sue discipline preferite discesa e superG, tutto è andato storto, fuori già nella prima manche. “Ero serena, sono partita bene e mi sentivo bene nel ritmo – ha detto Goggia – Sono entrata un po’ lunga in una curva, mi si è piantato il bastone e si è girato” il racconto di come si è rapidamente conclusa la sua ultima gara a questi Mondiali di Saalbach, per lei da dimenticare dopo che ci era arrivata come una delle grandi protagoniste annunciate. “Finisco in situazioni tragicomiche che sono inspiegabili, che capitano solo a me. Dovrò lavorarci -, ha aggiunto l’azzurra -. Bisogna guardare avanti sempre e comunque, ma è chiaro che butto via troppe gare, nelle quali invece potrei fare benissimo. C’è qualche aspetto che non riesco ancora a vedere. Continuo ad avere un buon potenziale ma non va bene buttare tutte le gare”.

