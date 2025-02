Mondiali sci: niente super coppia Shiffrin-Vonn in combinata

agenzia

Mikaela dopo infortunio gareggia solo in slalom e gigante

SAALBACH, 06 FEB – Niente super evento dello sci nella combinata donne a squadre: Mikaela Shiffrin e Lindsey Vonn non gareggeranno insieme a Saalbach formando una unica squadra made in USA. Con 99 vittorie Mikaela e 82 Lindsey, le due atlete più vincenti di sempre, avrebbero potuto gareggiare fianco a fianco, puntando insieme alla stessa medaglia. Lindsey – 40 anni – in pista nel supergigante e Mikaela in speciale, le due prove della nuovissima disciplina introdotta con questi mondiali ed in programma martedì 11 febbraio. Lo desiderava – prevedendo anche un grande effetto mediatico – soprattutto Lindsey, rientrata alle competizioni dopo il ritiro dall’agonismo di cinque anni fa (ed in questi giorni colpita da una leggera influenza). Ma Mikaela ha detto di no. Shiffrin, infortunatasi a fine novembre a Killington e rimasta ferma per due mesi, ha infatti annunciato di voler gareggiare a questi Mondiali solo in speciale e gigante, le sue discipline preferite. Non vuole sottoporre il suo fisico a sforzi eccessivi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA