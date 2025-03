Mondiali sci nordico: l’Italia punta su 10 km a tecnica classica

agenzia

A Trondheim gli uomini in pista alle 13, le donne alle 15:30

ROMA, 03 MAR – Dopo la giornata di riposo, riprende domani il programma dello sci di fondo ai Mondiali di Trondheim. Sarà il giorno delle due 10 km a tecnica classica, con partenza ad intervalli. L’Italia schiererà quattro atleti nella gara maschile (partenza alle 13) e quattro atlete in quella femminile (15.30). Per la 10 km maschile gli azzurri saranno Paolo Ventura, Giovanni Ticcò, Francesco De Fabiani e Dietmar Noeckler. Mentre per la donne gareggeranno Caterina Ganz, Anna Comarella, Martina Di Centa e Nadine Laurent.

