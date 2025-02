Mondiali sci nordico: Pellegrino argento nella sprint TL

agenzia

Oro al norvegese Klaebo, terzo posto per il finlandese Vuorinen

ROMA, 27 FEB – Si è aperto in grande stile il mondiale di sci nordico di di Trondheim di Federico Pellegrino che ha conquistato la medaglia d’argento nella prova sprint in tecnica libera. L’azzurro ritirerà al termine dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. L’oro è andato al norvegese Johannes Hosflot Klaebo (oro in 2:45.74) che, dopo un serrato testa a testa, sul rettilineo finale è riuscito a mettersi definitivamente alle spalle l’azzurro (+0.67). Il bronzo è stato appannaggio del finlandese Lauri Vuorinen (+4.79).

