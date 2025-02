Mondiali sci: oro in slalom allo svizzero Meillard, Italia ko

agenzia

Beffato il francese Noel, fuori dopo aver dominato prima manche

SAALBACH, 16 FEB – Altro trionfo svizzero a Saalbach con l’oro in slalom speciale, ultima gara ai Mondiali di sci aplino, che è andato a Loic Meillard grazie a un finale furioso. Il 28enne, che aveva già vinto l’oro iridato in combinata, ha chiuso con il tempo totale di 1.54.02. Argento al norvegese Atle Lie Mcgrath (1.54.28) e bronzo al tedesco Linus Strasser (1.54.54). Grande delusione per la Francia con Clement Noel finito fuori dopo essere stato al comando della prima manche. Molto male l’Italia nella disciplina che pure ha una grandissima tradizione. In classifica c’è’ infatti solo il veterano trentino di 38 anni Stefano Gross, ma solo 20/o in 1.56.76. Fuori entrambi invece gli altri due in gara: Tobia Kastlunger per un inclinazione eccessiva ed Alex Vinatzer smarritosi nel pettine di porte strette alla fine del muro davanti al traguardo.

