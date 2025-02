Mondiali sci: oro per Odermatt in superG, Paris settimo

agenzia

Argento all'austriaco Haaser, bronzo al norvegese Smiseth

SAALBACH, 07 FEB – Rispettando tutte le previsioni, lo svizzero Marco Odermatt ha vinto l’oro nel superG iridato di Saalbach con il tempo di 1’24″87. Era il titolo che gli mancava dopo i due ori di Meribel in discesa e gigante e l’oro olimpico ancora in gigante a Pechino. A 27 anni, il vincitore delle tre ultime coppe del mondo e dominatore della stagione con sette delle sue 44 vittorie in carriera, ha lasciato ben distaccato alle spalle l’austriaco Raphael Haaser, argento in 1’27″57, ed il norvegese Adrian Smiseth Sejersted, bronzo in 1’27″52. Niente gloria per l’Italia in una gara molto tecnica, veloce e difficile, con sole e fondo perfetto. Il migliore é stato infatti Dominik Paris -che fu oro in superG nel 2019 ad Aare, settimo, ma comunque a soli 16 centesimi dal bronzo. Più indietro ci sono Mattia Casse e Christof Innerhofer. Il tutto mentre un delusissimo Giovanni Franzoni, in piena corsa per una medaglia sino a metà gara, é finito fuori per salto di porta dopo un dosso, in un passaggio che ha creato problemi a molti. Domani a Saalbach discesa donne con Sofia Goggia, Federica Brignone e le altre ragazze jet azzurre che puntano al podio.

