Mondiali sci: parallelo a squadre, Italia in finale per l’oro

agenzia

Quartetto azzurro batte la Svezia, ora la Svizzera

SAALBACH, 04 FEB – Prima gara e prima medaglia Italia ai Mondialdi di sci, a Saalbach: il quartetto azzurro e’ in finale contro la Svizzera per conquistare l’oro nel parallelo a squadre, la gara che inaugura la rassegna iridata. In semifinale contro la Svezia, l’Italia ha chiuso con un punteggio di 2-2 ma si e’ qualificata alla finale per la somma dei tempi, per un vantaggio di un centesimo di secondo. A trascinare la squadra italiana vincendo le loro gare sono state le due ragazze azzurre, Lara Della Mea e Giorgia Collomb.

