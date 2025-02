Mondiali sci: seconda prova discesa donne, Delago è terza

agenzia

L'austriaca Puchner leader, più indietro Goggia e Brignone

ROMA, 05 FEB – Nicol Delago si conferma a suo agio sulla pista Ulli Maier. L’azzurra è infatti terza nella seconda prova cronometrata in vista della discesa dei Mondiali di Saalbach in programma sabato prossimo. Leader del secondo allenamento ufficiale è l’austriaca Mirjam Puchner che, con il tempo di 1’42″30, è davanti alla statunitense Breezy Johnson e all’azzurra staccata di 0″88, già sul podio lo scorso anno in occasione delle finali di Coppa del Mondo. “E’ una pista che mi piace molto, adatta alle mie caratteristiche e ho voluto giocarmela al meglio sapendo di avere una chance per conquistare un posto nel quartetto azzurro. Avere bei ricordi mi aiuta a trovare serenità”, le parole di Delago. Quarto e quinto tempo di giornata per le due svizzere Lara Gut Behrami e Corinne Suter: Sofia Goggia ha chiuso questa seconda prova con l’undicesimo tempo, Elena Curtoni ventesima. Più indietro Federica Brignone, Laura Pirovano e di Marta Bassino. “Il Mondiale per l’Italia è partito con il piede giusto. Secondo me sabato sarà una gara molto tirata: sarà importante trovare il giusto compromesso tra far scorrere gli sci e mantenere le linee ideali – ha detto Goggia -. Questa pista è bella, una discesa particolare, unica. In superG prevedo una specie di gigantone, è una pista larga e mi aspetto una gara molto tecnica”. Meno soddisfatta Brignone: “Non ho trovato le mie condizioni, mi sono sentita più rigida, nella parte alta ho sbagliato da subito ed essendo piatto quel tratto ho perso tanto tempo nel tratto centrale. Mi sento bene, sono consapevole che questa non sia la mia pista soprattutto per la velocità, qui dovrò tirare fuori il coniglio da cilindro. Ieri nella team i ragazzi sono stati bravissimi, ho vissuto emozioni fortissime. Quando provi a tirare fuori il meglio senza metterti pressioni, allora possono arrivare sorprese come è successo”. Curtoni è concentrata sul superG iridato in programma domani. “La pista è molto bella, divertente, mi piace. Per me era la prima volta e dovevo prendere confidenza con i dossi. Domani in superG posso fare bene e puntare in alto: la testa è già lì”. Domani in pista per il Superg iridato ci saranno Bassino (campionessa in carica), Brignone, Curtoni, Goggia e Pirovano.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA