Mondiali sci: slalom alla svizzera Rast, Shiffrin quinta

Miglior italiana la friulana Lara Della Mea, 13/a

SAALBACH, 15 FEB – Trionfo della Svizzera, dominatrice di questi mondiali, anche nello slalom speciale iridato di Saalbach. Oro a Camille Rast, davanti alla sua connazionale Wendy Holdener. Bronzo per l’austriaca Katarina Liensberger. Solo quinta la campionessa Usa Mikaela Shiffrin. Per l’Italia tutte e quattro le azzurre in gara sono nella classifica delle prime trenta: e già questo é il miglior risultato stagionale nella disciplina in cui la squadra continua da molto tempo a far cilecca. Miglior italiana, e pure miglior piazzamento azzurro in questa stagione, la friulana Lara Della Mea, 13/a recuperando sei posizioni nella manche decisiva. Poi – dopo un errore sul muro finale mentre stava facendo una prova davvero bella – c’è la bresciana Marta Rossetti 15/a. La giovane valdostana Giorgia Collomb ha chiuso invece 21/a e la trentina Martina Peterlini 22/a. Domani il Mondiale di sci alpino chiude con lo slalom speciale uomini. Da tenere d’occhio soprattutto la Norvegia che, pur con grandissimi atleti, ancora non ha vinto un titolo in questa edizione. Poi ci sono i francesi guidati da Clement Noel, oltre ai soliti svizzeri. L’Italia punta invece sul gardenese Alex Vinatzer che vuole riscattare la sua brutta gara in gigante.

