Mondiali sci:trionfo svizzero combinata uomini, Vinatzer inforca

agenzia

Podio tutto elevetico, sfuma la medaglia per gli azzurri

SAALBACH, 12 FEB – Nello slalom inforca Alex Vinatzer e cosi’ addio sogni di gloria per lui, per il suo compagno di squadra Dominik Paris – erano terzi dopo la prova di discesa- e per l’Italia nella combinata a squadra uomini . La gara e’ stata cosi’ stato un festival tutto e solo svizzero: oro alla coppia Franjo Von Allmen / Loic Meillard, argento ad Alexis Monney e Tanguy Nef e bronzo a Stefan Rgentin e Marc Rochat. Per l’Italia la coppia Florian Schieder e Tobias Kastlunger ha chiuso cosi’ 6/a mentre quella Mattia Casse /Stefano Gross e’ finita 7/a. Niente da fare invece per la coppia Christof Innerhofer e Filippo Della Vite dopo che il lombardo aveva inforcato a sua volta poco dopo il via dello slalom. Il tutto su una pista con pendenze costanti, un fondo umido e molto scivoloso che si segnava progressivamente con una tracciatura tutto sommato regolare e ritmica ma che non ha impedito errori ed inforcate. Domani a Saalbach gigante donne con altra grande possibilita’ per l’Italia di andare a medaglie soprattutto con Federica Brignone, vice campionessa del mondo in carica, e Sofia Goggia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA