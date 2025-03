Mondiali short track: argento staffetta mista, bronzo Sighel

agenzia

Conclusi i campionati iridati di Nanchino

ROMA, 16 MAR – Si chiudono in bellezza per l’Italia i campionati del mondo 2025 di short track. Sul ghiaccio del Capital Indoor Stadium di Pechino, nella terza e ultima giornata della rassegna iridata, la Nazionale italiana ha conquistato due medaglie, l’argento nella staffetta mista e il bronzo nei 1000 metri con Pietro Sighel. Il quartetto composto da Chiara Betti, Gloria Ioriatti, Thomas Nadalini e Pietro Sighel – supportati nei turni precedenti da Elisa Confortola e Luca Spechenhauser – ha conquistato l’argento in Finale A tagliando il traguardo alle spalle soltanto del Canada e davanti alla Polonia, confermando così il piazzamento ottenuto nel 2024. Nei 1000 metri Pietro Sighel si è aggiudicato l’undicesima medaglia in carriera ai Mondiali piazzandosi terzo. Nelle ultime quattro edizioni iridate a cui ha preso parte, Sighel non ha mai mancato l’appuntamento con il podio ed è diventato anche il primo pattinatore tricolore a centrare tre podi nei 1.000 metri. Da sottolineare, inoltre, il quarto posto di Elisa Confortola e il quinto di Arianna Fontana sui 1.500 metri. Gloria Ioriatti si è classificata nona sui 1.500 metri mentre Arianna Sighel e Chiara Betti hanno chiuso rispettivamente in ottava e nona posizione sui 500 metri.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA