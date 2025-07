Mondiali sincro: Piccoli chiude sesta il free

agenzia

Dalle 12.30 Italia nella finale del team tech

ROMA, 22 LUG – Enrica Piccoli chiude sesta il suo mondiale di nuoto sincronizzata da sesta, mentre la squadra azzurra attende la finale del team tech, oggi alle 12.30. Nella finale del free, Piccoli ha confermato il piazzamento di domenica, ma migliorando sensibilmente il punteggio (232.6551 contro 225.7725). “E’ finito il mio mondiale da singolista e sono soddisfatta. Anche oggi ho portato piccole modifiche che sapevo alla mia portata e quello su cui puntavo maggiormente era godermi l’esercizio in acqua, sensazioni fisiche permettendo, e devo dire che nella prima parte ci sono riuscita. Nella seconda, invece, ho faticato un po’ di più”. Il suo mondiale da doppista, invece, continua: mercoledì e giovedì scenderà in acqua insieme a Lucrezia Ruggiero per il duet free, “Ipnosi”, coreografato da Simona Ricotta. E’ il loro cavallo di battaglia, la routine con la quale il 4 giugno a Funchal nella penultima giornata dei campionati europei si sono incoronate campionesse d’Europa . “E’ un esercizio che agli Europei è piaciuto molto e con cui abbiamo vinto l’oro e quindi siamo fiduciose”. Alte le aspettative azzurre anche per la prova di squadra, dopo la buona prova ieri nel preliminare di Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Sophie Tabbiani e Giulia Vernice, guidate dal tecnico Roberta Farinelli: le azzurrepartono dal quarto posto e soprattutto dal punteggio record ottenuto 24 ore prima (278.0508). La musica è Sweet Dreams degli Eurythmics, la corografia di Anna Voloshyna. A guidare il ranking provvisorio le cinesi, superfavorite, con 306.2460.

