Mondiali snowboard: Bormolini-Caffont oro nel parallelo squadre

agenzia

A St.Moritz Gabriel Messner e Jasmin Coratti vincono l'argento

ROMA, 23 MAR – Maurizio Bormolini ed Elisa Caffont sono campioni del Mondo nel parallelo a squadre, Gabriel Messner e Jasmin Coratti sono d’argento: è tripudio azzurro a St. Moritz. L’Italia si conferma assoluta padrona del parallelo con una storica doppietta nella prova a squadre dei Campionati Mondiali che mantiene il tricolore davanti a tutti dopo l’oro colto nel 2023 da Aaron March e Nadya Ochner. La stagione si chiude in gloria per il team italiano che con la doppietta di St. Moritz mette un triplo punto esclamativo grazie a dieci vittorie in Coppa del Mondo con i trionfi di Bormolini nella classifica generale e nella graduatoria di PGS. Un bottino che è lievitato anche nella rassegna iridata che, oltre alla doppietta azzurra, ha salutato il ritorno sul trono iridato di Fischnaller nel gigante ed il bronzo di Aaron March nello slalom. Per tutti i quattro protagonisti del podio odierno si tratta della prima medaglia iridata della carriera.

