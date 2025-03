Mondiali snowboard:azzurro Fischnaller a 44 anni oro nel gigante

agenzia

Impresa del campione altoatesino, nel 2015 iridato nello slalom

ROMA, 20 MAR – A 44 anni, Roland Fischnaller ha vinto l’oro iridato nel gigante parallelo dei Campionati Mondiali di snowboard in corso a St.Moritz (Svizzera). E’ il secondo titolo per il campione altoatesino del Centro sportivo Esercito che si era imposto in slalom nel 2015 a Lachtal, in Austria, e la settima medaglia iridata considerando anche i tre argenti e i due bronzi che ha conquistato in varie edizioni. Il trionfo di Fischnaller, il più anziano atleta di sempre a vincere un oro nel gigante, ha preso forma nella finale che l’ha visto fronteggiare il tedesco Stefan Baumeister, superato di 9 centesimi. In precedenza, l’azzurro aveva superato il coreano Kim agli ottavi, il connazionale Maurizio Bormolini nei quarti ed il padrone di casa Dario Caviezel in semifinale. “Mi sentivo davvero in forma in questi ultimi giorni – le parole di Fischnaller – devo ringraziare gli organizzatori per aver messo a nostra disposizione una pista così ben preparata. Questa medaglia è per la mia famiglia, in particolar modo per mia moglie: sono stati anni faticosi, questi ultimi, e sono davvero orgoglioso e contento di aver vinto questo oro”. La gara femminile si è risolta con il successo della ceca Ester Ledecka che ha dominato la finale contro la giapponese Tsubaki Miki: per Ledecka si tratta del terzo oro della carriera, il secondo in gigante dopo quello del 2017.

