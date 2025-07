Mondiali tuffi: Pellacani parte bene, è in finale da 1 metro

agenzia

Eliminata Bertocchi. Nelle grandi altezze Cosetti chiude ottava

ROMA, 26 LUG – A Singapore, sede dei Mondiali di sport acquatici, si è aperto il programma dei tuffi, con le eliminatorie dal metro femminile. Si è qualificata alla finale, con l’ottavo punteggio, Chiara Pellacani mentre non ce l’ha fatta Elena Bertocchi. Il punteggio migliore è stato quello della australiana Maddison Keeney (301.75), seguita dalle cinesi Chen Jia e Li Yajie. Oggi è prevista anche la finale del Team Event con l’Italia che schiera oltre a Pellacani, Matteo Santoro, Sarah Jodoin di Maria e Riccardo Giovannini. Dopo una lunga interruzione per un temporale, si è chiusa la gara femminile dei tuffi dalle grandi altezze, con l’ottavo posto dell’azzurra Elisa Cosetti. La gara è stata vinta dalla australiana Rhiannan Iffland. Medaglia d’argento per la canadese Simone Leathead e bronzo per la statunitense Maya Kelly.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA