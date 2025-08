Mondiali tuffi: Pellacani ‘realtà sta superando le aspettative’

agenzia

L'azzurra: 'Inseguivo questa medaglia dal 4/o posto di Parigi'

ROMA, 02 AGO – “Sono molto emozionata per questa medaglia perché ci tenevo moltissimo. La inseguivo dal quarto posto di Parigi. Vedere la bandiera italiana tra quelle cinesi è un’emozione indescrivibile”. Chiara Pellacani è la star dell’Italia dei tuffi ed esulta per il bronzo dai tre metri, arrivato dopo lo storico oro nel sincro misto e all’altro bronzo nel trampolino basso. “Abbiamo svolto una lunga preparazione, ci siamo impegnati con continuità, conosciamo il valore della squadra e dei singoli, ma la realtà sta superando le aspettative – le parole della campionessa romana -. I risultati ripagano dei sacrifici e alimentano le nostre ambizioni; adesso ci godiamoci questi successi e tornerò a lavorare per le Olimpiadi di Los Angeles sempre con lo stesso obiettivo. Dietro le medaglie c’è una grande squadra, armoniosa, laboriosa, solidale, competitiva”.

