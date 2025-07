Mondiali tuffi: Tocci e Marsaglia quinti nei 3 metri sincro

agenzia

Cinesi dominano, azzurri erano vicecampioni del mondo

ROMA, 28 LUG – I vicecampioni del mondo Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia, argento europeo ad Antalya due mesi fa, scendono dal podio ai Mondiali di tuffi . Nella finale del trampolino tre metri sincro, ultima gara di Marsaglia a questo mondiale, finiscono quinti sbagliando l’ultimo tuffo, dopo essere stati in zona medaglia per tutta la gara. Per gli azzurri 375.60 punti. I cinesi Wang Zongyuan (campione olimpico a Parigi e oro a Doha in coppia con Long Daoyi) e Zheng Jiuyuan fanno una gara a parte e stravincono con 467.31 (avevano già sbalordito con 445.83 nel preliminare). Secondi i messicani Juan Celaya Hernandez e Osmar Olivera Ibarra (449.28) e terzi gli inglesi Antony Harding e Jack Laugher (405.33). Superare il muro dei 400 punti era difficile ma alla portata degli azzurri che lo avevano già dimostrato alle olimpiadi di Parigi (403.05). “Abbiamo affrontato la finale senza avere rimpianti – commenta Lorenzo Marsaglia – Alla fine l’atteggiamento è stato giusto; qualche errore ci sta nei tuffi. Siamo molto contenti, perché di più non potevamo fare. Mi dispiace che il mio mondiale sia finito qui ma da quest’anno ho deciso di dedicarmi solo al metro e al sincro”. “Nell’ultimo tuffo ho sbagliato io – aggiunge il capitano Giovanni Tocci – ma l’atteggiamento è stato giusto. Siamo stati sul pezzo e bravissimi: Non riesco ad associare questo quinto posto ad un errore, perché ci può stare nei tuffi. Adesso ho un giorno di riposo e poi penserò all’individuale da 3 metri. Io e Lorenzo abbiamo ancora tante gare da fare insieme. Oggi abbiamo confermato di essere competitivi ad alti livelli”.

