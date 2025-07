Mondiali tuffi: trampolino 1mt, Marsaglia sesto e Tocci 11/o

agenzia

Sul podio a Singapore due cinesi e un messicano

ROMA, 27 LUG – Nella finale del trampolino da un metro ai mondiali di tuffi a Singapore, Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci hanno ottenuto rispettivamente al settimo e all’undicesimo posto. L’oro è stato vinto dal cinese Zheng Jiuyuan, con 443.70 punti, l’argento dal messicano Osmar Olvera Ibarra (429.60) e il bronzo da un altro cinese, Yan Siyu (405.50). Marsaglia, che prima dell’ultima rotazione era ancora in corsa per un podio, ne ha ottenuti 383.70. Non bene Tocci, che ha chiuso con 340.25. I due azzurri parteciperanno insieme domani alla prova del sincro maschile da 3 metri.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA