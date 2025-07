Mondiali tuffi:Pellacani-Santoro, valore medaglia indescrivibile

agenzia

Azzurra: 'Prossimo obiettivo è la prova individuale'

ROMA, 30 LUG – “Il valore di questa medaglia è indescrivibile. Siamo troppo contenti. Vincerla con Matteo è la ciliegina sulla torta – il commento a caldo di Chiara Pellacani all’oro mondiale appena conquistato – Il prossimo obiettivo è la prova individuale. Domani riposo, poi provo a concentrarmi sulla prova individuale perché ambiscono a ottenere un buon risultato”. “Sono così tante emozioni tutte insieme che non riesco a ordinarle, ho un mare dentro – sottolinea Matteo Santoro – C’è felicità, anche paura perché non pensavamo di vincere. Sono molto contento di raggiungere Chiara. Non vedo l’ora di iniziare questa esperienza. Sarà come andare in un’altra casa perché io e Chiara ci conosciamo da quando siamo piccolissimi; le nostre famiglie sono amici, facciamo le vacanze insieme, dunque è tutto naturale”.

