agenzia
Mondiali volley: 3-1 al Belgio,azzurre agli ottavi da prime
Per l'Italia di Velasco 32/a vittoria di fila
ROMA, 26 AGO – Ancora una vittoria per l’Italia femminile di pallavolo che, con il 3-1 (25-16; 25-16; 21-25; 25-18) contro il Belgio nel terzo match della Pool B dei mondiali in Thailandia, allunga la striscia-record di vittorie ininterrotte che ora sono 32. Grazie a questo successo a Phuket, le azzurre vanno agli ottavi dei Mondiali da prime del girone.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA