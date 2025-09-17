Mondiali volley: Anzani, sappiamo reagire a una sconfitta

agenzia

Domani decisiva contro l'Ucraina: 'non fasciamoci la testa'

ROMA, 17 SET – “Non facciamoci troppi pensieri negativi, non serve”. Sono le parole di Simone Anzani, veterano del gruppo azzurro ai mondiali di pallavolo in corso a Manila, a confortare l’Italia dopo la sconfitta col Belgio, e alla vigilia della decisiva partita contro l’Ucraina. “Come ne abbiamo vinte tante di partite in carriera, così ne abbiamo perse altrettante; secondo me bisogna analizzare quello che non è andato, ma allo stesso tempo non bisogna fasciarsi troppo la testa”, le parole del centrale azzurro. “La gara di domani rappresenta il nostro sedicesimo di finale – ha aggiunto – In generale, sulla sconfitta di ieri c’e’ da riflettere: ma allo stesso tempo siamo consapevoli della nostra forza e di quello che va fatto domani per passare la fase a gironi. Siamo grandi, grossi e vaccinati per sapere come si reagisce a una sconfitta; ognuno di noi analizzerà i propri aspetti per poi andare in campo domani per riportare la vittoria a casa e passare il girone”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA