Mondiali volley: Danesi “enorme orgoglio, siamo grande squadra”

agenzia

La capitana azzurra, cerchiamo anche di essere un esempio

ROMA, 07 SET – “C’è enorme orgoglio. Non non so quando riusciremo a realizzare che squadra siamo. Abbiamo fatto uno step mentale incredibile”. Così Anna Danesi, capitana dell’Italvolley, ai microfoni di Raisport. “Nel tie break siamo state solide mentalmente, in ogni situazione – ha proseguito l’azzurra -. Noi sul campo cerchiamo di fare tutto al meglio ma speriamo di poter dare a tutti un esempio di resilienza e impegno, di come insieme si possono superare le difficoltà”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA