Mondiali volley: De Giorgi, Bulgaria squadra talentuosa e forte

Ct azzurro: 'dobbiamo prepararci a partita da giocare sino fine'

ROMA, 27 SET – “La Bulgaria è una squadra che ha meritato di arrivare in finale, un po’ a sorpresa, nel senso che dall’altra parte c’erano squadre forti che sono state eliminate, ma non per demerito loro: la Bulgaria ha giocato molto bene”. Il ct dell’Italvolley Ferdinando De Giorgi guarda già alla finale dei Mondiali domani contro la Bulgaria subito dopo aver superato la Polonia: “È una squadra talentuosa, forte, e quindi anche domani dobbiamo prepararci a una partita da giocare fino alla fine”. “Con la Polonia – ricorda De Giorgi – ultimamente stiamo giocando un sacco di partite importanti, perché quando si arriva alla fase finale dei tornei giocare contro la Polonia vuol dire che ci si gioca qualcosa di serio. Come è capitato oggi; a volte sono stati bravi loro, oggi siamo stati più bravi noi. Abbiamo tenuto duro nei momenti in cui loro hanno provato con grande forza — tra battuta, muro, attacco — a rientrare. Noi non ci siamo scomposti, anche quando abbiamo subito due o tre punti in momenti delicati. La squadra è rimasta sempre molto lucida, con l’idea chiara di cosa doveva fare per uscirne”.

