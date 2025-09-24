Mondiali volley: De Giorgi esulta ‘adesso viene il bello’

agenzia

Il ct azzurro: 'Gara di intensità e questi ci dà fiducia'

ROMA, 24 SET – “Abbiamo fatto una partita di intensità ancora più alta. Stiamo crescendo e questo ci dà grande fiducia. Adesso viene il bello”. Ferdinando De Giorgi esulta dopo la vittoria-rivincita sul Belgio che ha portato l’Italvolley in semifinale ai mondiali in corso a Manila. “Volevamo fare una partita diversa rispetto all’ultima sfida con il Belgio – ha detto il ct nel dopo gara -. I ragazzi sono stati bravissimi. Abbiamo fatto qualche cambiamento. La chiave del servizio è stata anche importante. Li abbiamo fatti giocare spesso lontani da rete. Siamo contenti di giocare ancora per la finale. Non è facile rimanere nell’eccellenza”. Al prossimo turno gli azzurri affronteranno la vincente dell’altro quarto di finale, tra Polonia e Turchia.

