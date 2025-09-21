Mondiali volley: è il Belgio l’avversario dell’Italia nei quarti

agenzia

Si ripete la sfida della fase a gironi

ROMA, 21 SET – Sarà il Belgio l’avversario dell’Italia nei quarti di finale in programma a Manila il 24 settembre. Gli uomini di Zanini hanno avuto la meglio sulla Finlandia con un netto 3-0 (25-21, 25-17, 25-21). Nella seconda gara da dentro o fuori, dunque, per gli azzurri si ripeterà la sfida già giocata nel girone, e vinta dai belgi 3-2

