agenzia
Mondiali volley: è il Belgio l’avversario dell’Italia nei quarti
Si ripete la sfida della fase a gironi
ROMA, 21 SET – Sarà il Belgio l’avversario dell’Italia nei quarti di finale in programma a Manila il 24 settembre. Gli uomini di Zanini hanno avuto la meglio sulla Finlandia con un netto 3-0 (25-21, 25-17, 25-21). Nella seconda gara da dentro o fuori, dunque, per gli azzurri si ripeterà la sfida già giocata nel girone, e vinta dai belgi 3-2
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA