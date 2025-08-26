Mondiali volley: Egonu, ‘questa Italia e’ fantastica’

agenzia

Opposta azzurra dopo vittoria sul Belgio: 'Superfiera'

ROMA, 26 AGO – “Questa squadra e’ fantastica, e io sono superfiera: tutto il lavoro che facciamo si vede, in campo”. Paola Egonu ancora protagonista, nel 3-1 contro il Belgio. “Ma ho avuto un po’ di calo in una fase”, dice modesta, ai microfoni RaiSport. “Il Belgio – prosegue l’azzurra – ha difeso bene. Noi abbiamo attaccato, battuto bene, difeso…Facciamo tutto noi, anche gli errori. E’ che siamo troppo gasate…Lavoreremo anche su questo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA