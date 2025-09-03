Mondiali volley: Velasco, ‘queste azzurre sono eccezionali’

agenzia

'La loro forza è che in campo sono autonome e autorevoli'

ROMA, 03 SET – “Queste ragazze sono eccezionali”. Ha solo parole di elogio per le sue azzurre Julio Velasco, dopo il 3-0 alla Polonia con la quale l’Italia si qualifica alla semifinale dei Mondiali di pallavolo femminile. “Non e’ perche’ fanno quel che dico io, ma perche’ fanno quel che sanno fare – ha aggiunto il ct azzurro, a RaiSport -. Da inizio anno dico loro che devono essere autonome e autorevoli in campo: e loro sanno adattarsi alle situazioni e all’avversario. E’ una squadra completa ed equilibrata in ogni settore, questa e’ la chiave”. “Non so – ha aggiunto Velasco, che non vuole contare la serie di vittorie ininterrotte arrivata a 34 – se questa sia la nostra partita più bella al Mondiale, faccio fatica a fare una classifica. Di sicuro vincere 3-0 contro una nazionale forte come la Polonia e’ importante”. Ma ora il livello si alzera’, il mantra di Velasco: “Noi sappiamo di essere forti – le sue parole – ma non ci riteniamo le piu’ forti e rispettiamo tutte. Ho letto un titolo a un’intervista ad Anna Danesi, ‘Vinciamo il Mondiale’: non appartiene al nostro modo di pensare, non e’ nella nostra testa questa presunzione”. In semifinale sarà Brasile o Francia. “Le brasiliane sono considerate le favorite, la Francia ha cambiato molto e sta giocando molto bene: ripeto, sara’ comunque difficile”.

