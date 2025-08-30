Mondiali volley: Velasco soddisfatto, ora pensiamo ai quarti

agenzia

"Con Germania partita diversa da quello che mi aspettavo'

ROMA, 30 AGO – “E’ stata una partita diversa da quello ci aspettavamo. loro ricevevano male e questo ci ha avvantaggiato. E’ stata una partita difficile, la forza mentale è stata importante”. Così ai microfoni della Rai il ct della nazionale italiana di pallavolo donne, Julio Velasco. “Non ci siamo abbattuti quando ci hanno messo in difficoltà – ha aggiunto – Ora guardiamo ai quarti, partita dopo partita. Nessuno ci regala niente”.

