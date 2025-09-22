Mondiali volley:azzurro Bottolo ‘col Belgio chance di rivincita’

agenzia

Mercoledì i quarti: 'Sorpresi nel girone, ora sappiamo chi sono'

ROMA, 22 SET – “Mercoledì affrontiamo il Belgio, contro cui vogliamo prenderci la rivincita. Sapevamo che poteva essere un incrocio ed è bello avere questa opportunità”. Mattia Bottolo carica così gli azzurri in vista dei quarti di finale ai mondiali di pallavolo dove la nazionale di Fefè de Giorgi ritroverà la squadra che li ha battuti nel girone. “Per fortuna c’è capitata l’occasione – dice lo schiacciatore dell’Italvolley -. Ci presenteremo in campo per partire subito forte, nella partita del girone forse non ci aspettavamo un Belgio così solido e capace di esprimere questo livello di gioco in tutte le partite disputate. Contro di loro abbiamo impiegato un po’ di tempo a trovare il giusto ritmo. Adesso li conosciamo meglio e sappiamo che avversari ci troveremo di fronte”.

