Mondiali volley:De Giorgi ‘conosciamo l’Argentina, l’Italia c’è’

Ct azzurro: 'Va contenuta, anche noi abbiamo la 'garra'...'

ROMA, 20 SET – “L’Argentina è una squadra che conosciamo, ha dimostrato che sa giocare faccia a faccia sempre, non sarà una sorpresa”. Il ct dell’Italvolley Fefè De Giorgi si prepara alla prima sfida a eliminazione diretta dei mondiali in corso nelle Filippine: domani per gli azzurri c’è l’Argentina, che ha eliminato la Francia. “Nelle partite da dentro o fuori ti devi preparare a tutto se vuoi vincere – spiega il tecnico alla vigilia del match -. Noi abbiamo una squadra equilibrata ed è uno dei punti di forza, sa difendere. mura, attacca veloce. Dobbiamo mettere un po’ di pressione al servizio, loro sono rapidi, importante è tenere e limitare. Non si può cancellare la bravura degli avversari, ma contenerla sì. Loro hanno la ‘garra’? Ce l’abbiamo anche noi”.

