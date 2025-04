Montecarlo: Alcaraz in semifinale con Davidovich Fokina

agenzia

Il numero 3 del mondo ha eliminato il francese Fils

ROMA, 11 APR – Carlos Alcaraz ha battuto in tre set Arthur Fils ed ha raggiunto la semifinale del Master 1000 di Montecarlo. Fils (numero 15 del mondo) é stato sconfitto con il punteggio di 4-6, 7-5, 6-3, in poco meno di 2 ore e 30 minuti di gioco. Alcaraz in semifinale affronterà un altro spagnolo, Alejandro Davidovich Fokina (n.42). Il numero 3 del ranking, che affrontava Fils per la prima volta, ha raggiunto la sua terza semifinale della stagione, dopo il titolo all’Atp 500 di Rotterdam a febbraio e la semifinale al Masters 1000 di Indian Wells a marzo.

