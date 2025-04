agenzia

Vittoria in rimonta per l'azzurro che sfiderà De Minaur

ROMA, 11 APR – Vittoria in rimonta per Lorenzo Musetti che ha battuto in tre set (1-6 6-3 6-4) il greco Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo qualificandosi per la semifinale. prossimo avversario dell’azzurro l’australiano Alex De Minaur.

