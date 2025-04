Montecarlo: Musetti, E’ stata dura, orgoglioso per la vittoria’

agenzia

'Non avevo mai battuto Tsitsipas, grazie anche al pubblico'

ROMA, 11 APR – “Crediamoci”: Lorenzo Musetti lo scrive sulla telecamera al termine del match che lo ha visto vittorioso contro Stefanos Tsitsipas nei quarti del Masters 1000 di Montecarlo. L’azzurro, alla sua prima semifinale in un ‘1000’ domani sfiderà l’australiano Alex De Minaur. “Oggi è stata una partita durissima – le parole a caldo del tennista toscano – non lo avevo mai battuto. Ci avevo perso cinque volte. Sapevo di non avere un compito facile oggi. Durante la partita ho alzato il mio livello e sono molto orgoglioso del mio successo. Era forse la missione più difficile, ma sono riuscito a portarla a casa grazie al supporto del pubblico e del mio box. Sono veramente contento di avere così tanta gente che fa il tifo per me. Appuntamento a domani”.

