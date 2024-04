Montecarlo, Sinner-Sonego fuori al primo turno

agenzia

Cedono al super tie-break ai belgi Gille-Vliegen

ROMA, 08 APR – Il torneo di doppio a Montecarlo è già finito per la coppia Jannik Sinner-Lorenzo Sonego. Nei 16mi i due azzurri, dopo aver vinto il primo ed essere stati avanti 4-1 nel secondo, hanno finito per subire la rimonta e perdere in tre set contro i belgi Sander Gille e Joran Vliegen. Punteggio 6-7, 7-5, 10-7 dopo un’ora e 55 minuti di partita.

