Montero ‘squadra forte, la Juve ha raggiunto gli obiettivi’

agenzia

Palladino, 'A giugno vedo Galliani e decido il mio futuro'

TORINO, 25 MAG – “La Juve ha centrato gli obiettivi prefissati, non si può vincere sempre: posso dire che in questi pochi giorni ho trovato un grande gruppo e ho conosciuti grandi uomini con tanta voglia di migliorarsi”: così Paolo Montero saluta la Juventus dei grandi dopo due partite con quattro punti conquistati. “Qui c’è una squadra forte, Fagioli può diventare un pilastro del futuro e Yildiz ha talento, il paragone con Del Piero è bello ma Alex è una bandiera come Boniperti e Scirea – continua in conferenza stampa – ma ha grande talento. Djalò? Per fortuna non mi assomiglia perchè altrimenti prenderebbe tanti cartellini rossi (ride, ndr), ma è ha personalità e velocità per poter stare alla Juve”. Ora tornerà alla guida dei giovani bianconeri: “Tornerò a fare il mio lavoro, Torino ormai è casa mia e quando passeggio è come se stessi a Montevideo” conclude il tecnico. Intanto, per Alex Sandro è arrivato il momento dei saluti. “Non avevo mai pianto tanto in vita mia come durante questa settimana, è stato un bellissimo viaggio – dice dopo aver ricevuto l’abbraccio dello Stadium e dei compagni – e, oltre alle vittorie, mi porto dietro tutte le persone che ho conosciuto e tutto il loro amore, perché qui alla Juve c’è davvero una grande famiglia”. E adesso? “Non ho deciso ancora nulla, ma certamente sarò felice e darò sempre il meglio” dice il classe 1991, diventato lo straniero con più presenze nella Juve a quota 327 come Pavel Nedved. Raffaele Palladino si gode un altro ottimo risultato: “Queste due salvezze valgono due scudetti, non siamo soddisfatti ma di più – il commento alla stagione del Monza – e non siamo mai stati in lotta per la retrocessione: non era assolutamente scontato, tutta la squadra ha fatto una stagione incredibile”. Il suo futuro, però, resta in bilico: “Ora vado a Napoli perché devo staccare e riposare, poi a inizio incontrerò Galliani e decideremo con serenità – le sue parole in conferenza stampa – ma posso dire che il Monza proseguirà nella sua crescita: il presidente Berlusconi ci manca molto ma qui c’è una società sana, amerò per sempre questi ragazzi perché mi hanno fatto crescere come allenatore e soprattutto come uomo”.

